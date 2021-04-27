Bağcılar'da yangından kurtulmak için 6. kattan atlayan kişi yaralandı

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangından kurtulmak isterken 6. kattan atlayan kişi yaralandı.

Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangından kurtulmak isterken 6. kattan atlayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi 1232. Sokak'taki 6 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle çatıda mahsur kalarak yardım isteyen bir kişi, alevlerden kurtulmak için kendisini çatıdan sarkıtarak, vatandaşların açtığı battaniyeye atlaması sonucu yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek, cadde ve sokakları kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar