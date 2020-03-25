Bağcılar'da bir kişiye zorla maske takan ve kolonya döken kişi adliyeye sevk edildi Bağcılar'da, yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K., savcılık ifadesinde, "Cep telefonu ile çekilen görüntüler 20 gün öncesine aittir.

Bağcılar'da, yolda yürüyen bir kişiye zorla maske takıp başına kolonya döktüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli O.K., savcılık ifadesinde, "Cep telefonu ile çekilen görüntüler 20 gün öncesine aittir. O tarihte henüz ülkemizde koronavirüs tehlikesi yoktu, herhangi bir vakaya rastlanmamıştı. Şaha mahiyetinde 'Maskeyi gel tak, virüs bulaşmasın kimseye, kolonyayı da dökeyim kimseye bulaşmasın.' şeklinde sözler söyledim." dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli O.K. savcılık ifadesinde, videodaki İ.Ö.'yü yaklaşık 2 yıldır tanıdığını ve aynı mahallede oturduklarını, sık sık karşılaştıklarında sohbet etmeleri dolayısıyla samimiyetlerinin geliştiğini söyledi.

İ.Ö.'yü gariban bir kişi olarak tanıdığını, sahip çıkmaya çalıştığını anlatan şüpheli O.K., "Zaman zaman harçlık da vermekteyim. Lokantada yediği yemeklerin ücretini ödemekteyim. Berberde tıraş olduğunda yine ücretini ben ödemekteyim. Cep telefonu ile çekilen görüntüler bundan 20 gün öncesine aittir. O tarihte henüz ülkemizde koronavirüs tehlikesi yoktu, herhangi bir vakaya rastlanmamıştı. O gün İ.Ö. benim yanıma koşarak geldi, bana 'Ben korona oldum, 20 lira versene.' şeklinde sözler söyledi. Ben bu sözleri şaka mahiyetinde söylediğini anladım, karşılığında şaka mahiyetinde 'Maskeyi tak, kolonyayı da dök, git hemen evine.' şeklinde sözler söyledim." ifadelerini kullandı.

Şüpheli O.K, bu esnada şakayı kameraya çekmek istediğini, cep telefonununu yoldan geçen birine vererek görüntüyü çektirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Tanımadığım genç şahıs, benim telefonumla görüntü çekerken, ben de şaha mahiyetinde 'Maskeyi gel tak, virüs bulaşmasın kimseye, kolonyayı da dökeyim kimseye bulaşmasın.' şeklinde sözler söyledim. Farklı bir kastım yoktur. Çekilen görüntüleri 20 gün önce benim kullandığım Kenan Koç adına kayıtlı Tiktok hesabından aynı gün yayınladım. Herhangi bir şekilde internet fenomeni olan şahıs değilim. Hesabımda kendi resmim dahi yoktur. Bu hesabı daha sonra kapattım. Video yayınlandıktan sonra İ.Ö.'nün oğlu olduğununu öğrendiğim şahıs videoyu kaldırmamı istedi. Ben de videoyu sildim, bu durumu kendisine bildirdim. İ.Ö.'yü tehdit etmedim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin söz konusu videoyu şaka amaçlı çektiğini, internet fenomenlerinin videoyu yaydığını belirterek, "Biz karakolda müvekkil ile İ.Ö.'nün birlikte göründükleri başkaca video görüntülerini de sunduk. Aralarındaki dostluk bu görüntülerden anlaşılacaktır. Bu olayın bu kadar yayılmasına müştekinin oğlu sebep olmuştur." dedi.

Kaynak: AA