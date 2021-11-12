Bağ evindeki eski muhtar cinayetinde savcı müebbet hapis istedi

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da bağ evinde cesedi bulunan eski muhtar Kazım Ergani'nin (60), ölümüne ilişkin 'kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılanan Hayrettin Kayabaşı (31), hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Kayabaşı'nın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Olay, şubat ayında Mecitözü ilçesi, Bahçelievler Mahallesi Melikgazi Bağları Kümeevleri'nde meydana geldi. İlçeye bağlı Hisarkavak köyü eski muhtarı Kazım Ergani, bağ evinde yakınları tarafından kanepede hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine rastlanılan Ergani'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kazım Ergani'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, cinayet şüphelisi olarak Hayrettin Kayabaşı ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Cinayet Büro ekipleri tarafından sorguya alınan şüpheliler, olayın olduğu gece alkol almak için bağ evinde olduklarını söyledi. Hayrettin Kayabaşı ve F.K., emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Kayabaşı tutuklanırken, F.K. ise serbest bırakıldı.