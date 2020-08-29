Bafra'da uyuşturucu ve otomatik silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bafra'da uyuşturucu ve otomatik silah ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Bafra'da uyuşturucu ve otomatik silah ele geçirildi
29.08.2020 10:48 | Son Güncelleme: 29.08.2020 10:51

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan operasyonda 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Darboğaz Mahallesi'nde ve ilçe merkezinde eve ve 1 iş yerine baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda 10 bin 180 gram kubar esrar, 135 kök kenevir, 1 adet makineli otomatik tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili E.C. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Sağlık
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunuyor Politika
Bakan Selçuk, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulunuyor
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin Politika
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Kuzey Kore liderinden ilginç koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi
Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirlerine uyulmayan düğünde toplam 82 bin 350 lira ceza kesildi
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan edildi: 29 Ağustos-11 Eylül arasında atış eğitimi yapılacak
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Şanlıurfa'nın Karaköprü Belediyesi'nin açtığı sosyal markette ihtiyaç sahipleri ücretsiz alışveriş yapıyor
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada
Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
Damadını sokak ortasında vuran kayınpeder, kayıplara karıştı
'Black Panther' başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Ezgi Mola Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Türk İzmir Çocuk Yunanistan
Şu an buradasınız: Bafra'da uyuşturucu ve otomatik silah ele geçirildi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 10:53:00. #1.15#
title