Babasının banka kasasındaki altınlarını alıp kaçtı
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Babasının banka kasasındaki altınlarını alıp kaçtı

23.11.2020 14:26 | Son Güncelleme: 23.11.2020 14:30
Babasının banka kasasındaki altınlarını alıp kaçtı

MALATYA'nın Darende ilçesinde, Alişan Ö., babası Haşim Ö.'ye ait bankadaki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları alıp kaçtı.

MALATYA'nın Darende ilçesinde, Alişan Ö., babası Haşim Ö.'ye ait bankadaki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları alıp kaçtı.

Alişan Ö., babası Haşim Ö.'nün ilçedeki bir banka şubesine ait kiralık kasasında sakladığı yaklaşık 1 milyon liralık altını çalmak için plan yaptı. Babasının evde sakladığı banka kasasının anahtarını çalan Alişan Ö., anahtarı, aynı bankada kasası olan akrabası Osman Ö.'ye verdi. Aldığı anahtarla banka şubesine giden Osman Ö., kendi kasası yerine Haşim Ö.'nün kasasını açıp, altınları alarak Alişan Ö.'ye teslim etti. Babasının altınlarını bozduran Alişan Ö. parayı yine aynı ilçedeki başka bir banka ile önce Gaziantep'e, oradan da Kıbrıs'a havale olarak gönderdi. Durumu birkaç gün sonra fark eden baba Haşim Ö, emniyete giderek şikayetçi oldu. Banka kasasından altınları Alişan Ö.'ye teslim eden Osman Ö. gözaltına alınırken, Kıbrıs'a kaçtığı belirlenen Alişan Ö.'ye ise ulaşılamadı.

İLK DENEME BAŞARISIZ OLDUÖte yandan yapılan araştırmada Alişan Ö.'nün anahtarı verdiği Osman Ö.'nün 2 hafta önce de banka kasasını açmaya çalıştığı, başarısız olduğu için altınları alamadığı belirlendi. Osman Ö.'nün, ikinci denemede açtığı kasanın içinde bulunan 642 gram, 256 adet Cumhuriyet altını ve 1 çeyrek altını aldığı belirlendi. 

Osman Ö. ifadesinde, çaldığı tüm altınları Alişan Ö.'ye teslim ettiğini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Osman Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alişan Ö.'nün yakalanması için çalışma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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