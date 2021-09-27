Baba Gültekin: 'Dosyalar bugün birleşecek' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Baba Gültekin: "Dosyalar bugün birleşecek"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Baba Gültekin:

Bir yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varile konan, yakılan ve üzeri beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin 6'ncı duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

MUĞLA (İHA) - Bir yıl önce erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varile konan, yakılan ve üzeri beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin 6'ncı duruşması Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Cinayet zanlısı Avcı'nın ailesi, iş ortağı ve eski eşi de duruşmaya katıldı

Duruşmaya Pınar Gütekin'in babası Sıddık ve annesi Şefika Gültekin, haklarında delilleri karartmaktan iddianame hazırlanan cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karügün de bugün yapılan duruşmaya katıldılar.

Aile avukatı tarafından daha önce cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi, babası, iş ortağı ve boşandığı eşi ile ilgili cinayet mahallindeki delilleri karartmaktan yapılan başvuru yerel mahkeme tarafından kabul edilmemiş, Adalet Bakanlığı'na yapılan başvuru sonrası ailenin olay yerinde bulunan sigara izmaritleri nedeniyle başvuru kabul edilmişti.

"Dosyalar birleşecek"

Cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın babası Selim Avcı, annesi Ayten Avcı, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında iddianame hazırlanmıştı. Duruşma öncesi gazetecileri açıklama yapan baba Sıddık Gültekin, hazırlanan iddianame sonrası dosyanın bugünkü duruşmada Cemal Metin Avcı dosyası ile birleştirileceğini açıkladı. Baba Gültekin, "Baştan bu yana iddia ettiğimiz gibi caninin yalnız olmadığını hep dile getirdik. Neticede bizim söylediğimiz oldu. Deliller ortada. Katilin annesinin sigara izmariti, iş ortağının sigara izmariti maalesef Pınar Gültekin'in öldürüldüğü varilde bulundu. Yalnız delil karartmaktan değil, gerçekten cinayete iştirak etmişler. Hep bunu dile getirdik ve bugün de dile getireceğiz. Başka söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Dosya bugün birleşecek. Biz zaten başta da hep söylemiştik, 6 duruşmadır boşuna geliyoruz. Neticede deliller ortada. Bugün dosya birleşecek. Umudumuz o ki, bu suça iştirak edenler herkesin ceza alması. Tek umudumuz ve mahkemeden isteğimiz bu" dedi. - MUĞLA

Baba Gültekin: Dosyalar bugün birleşecek

Baba Gültekin: Dosyalar bugün birleşecek

Baba Gültekin: Dosyalar bugün birleşecek

Baba Gültekin: Dosyalar bugün birleşecek

Baba Gültekin: Dosyalar bugün birleşecek

Baba Gültekin: Dosyalar bugün birleşecek

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu

Facia önlendi! Zabıta ekipleri, fahiş fiyatlarla ünlü Bodrum'da 408 tarihi geçmiş hamburger ekmeğine el koydu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Ersoy Sezai Temelli
Magazin Acun Ilıcalı
Spor Umut Meraş Mehmet Nuri Ersoy Salih Uçan Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Nuri Ersoy Güzel Sözler Demir Çelik Fatih Terim Binali Yıldırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Baba Gültekin: 'Dosyalar bugün birleşecek' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 14:47:18. #1.12#