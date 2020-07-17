Azeri milletvekili Ermenileri planını deşifre etti! Azerbaycan ve Türkiye'yi birleştiren noktayı işaret etti Azerbaycan Tovuz milletvekili Ganire Paşayeva Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti. Paşayeva, Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler diyerek Ermenilerin muhtemel hedefini söyledi.

Azerbaycan'ın Tovuz milletvekili Ganire Paşayeva, Ermenistan'ın saldırıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ganire Paşayeva, Ermenistan'ın saldırgan tutumuna ilişkin, "Ermenistan, bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek karayolunu her an vurabilir. İşgalci Ermenistan'ın Tovuz'u hedef seçmesinin amaçlarından biri bu" ifadelerini kullandı.

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Paşayeva, Ermenistan Ordusunun Tovuz bölgesindeki saldırıları hakkında, "Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren tek yol bu bölgeden geçiyor. Büyük enerji projeleri petrol, doğal gaz ve demiryolu projeleri bu bölgeden geçiyor. AGİT ve Minsk üçlüsünü tanımıyoruz. Onlar hep işgalci Ermenistan'ı tutuyor" ifadelerini kullandı.

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Paşayeva, "Ermenistan, bazı stratejik noktaları ele geçirirse, Azerbaycan'ı Türkiye ile birleştiren tek karayolunu, iki ülkenin ortak enerji ve ulaştırma hatlarını her an vurulabilir. İşgalci Ermenistan'ın Tovuz'u hedef seçmesinin amaçlarından biri bu" değerlendirmesinde bulundu.