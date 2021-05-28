Azerbaycan maçının ardından

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Azerbaycan Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaştı.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Azerbaycan Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaştı. Aytemiz Alanyaspor'un Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ay-yıldızlıların 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Alanya'da bir hazırlık maçı daha yaptık. Kamp döneminde daha çok bizimle olan arkadaşları oynatmaya çalıştık. Bazı mevkilerden iki üç gün önce gelenleri katarak oynattık. Burada takımda hem az oynayan hem de ilk defa çağırdığımız arkadaşları görmek istedik. Oyun sistemi olarak da kısmen değişiklik yaptık. Bu hazırlık maçının amacı zaten buydu. Kadroyu yaparken bu maç ve Gine maçları bizim için önemli. Antrenmanlar önemli, buradan bir kadro yapacağız. Rakibimiz de iyi kapanıp çıkabilen bir takımdı. Bugün de bizi zorladı, öne de geçtiler. Daha sonra golleri bulduk. Atabilirdik, yiyebilirdik. Eksiklerimiz ve hatalarımız var, doğrularımız da var. Genel değerlendirme olarak bakarsak olumlu buluyorum. Kardeş bir takımla dostluk maçı yaptık" dedi.

'TÜRKİYE'NİN 225'İNCİ GALİBİYETİ HAYIRLI OLSUN'Maçta kaleci Altay Bayındır ve Halil Akbunar'ın sakatlıkları olduğunu aktaran Şenol Güneş, "Çok ciddi görünmüyor. Halil'in, belki yarın bakmak lazım. Önemli olan bu tip maçlarda sakatlık geçirmeden oyuncuların genel durumunu görmek, düşüncelerimizi aktarmak çünkü kampın daha ilk dönemi. Yarı tatil yarı kamp dönemi geçiriyoruz. Bulunduğumuz koşullar motivasyonu, bu tip rakiplere karşı hazır olmayı engelliyor. Oynayacağımız rakipler İtalya, Galler ve İsviçre maçları daha zorlu olacaktır. O zamana kadar daha zamanımız var. Asıl kamp dönemi kadronun açıklandığı 1 Haziran'dan sonra 2 Haziran'da Almanya'da başlayacak. Bu kampta İtalya, Galler ve İsviçre ile ilgili değerlendirme yapacağım. Oyuncularımızla bir daha paylaşacağız. Almanya'da, İtalya'ya hazırlanacağız ondan sonra Bakü'de de Galler'e ve İsviçre'ye hazırlanacağız. Başlangıç olarak olumlu buluyorum. 224 galibiyet, 224 mağlubiyeti olan Türkiye'nin 225'inci galibiyeti hayırlı olsun. Letonya maçında bunu kaçırmıştık. Hazırlık maçı da olsa dost kardeş ülkemiz olan Azerbaycan'a karşı aldık. Hatırası daha büyük olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'BUGÜN KAZANMAYI İSTEDİM'225'inci galibiyetin nasıl bir etki yarattığıyla ilgili soru karşısında Güneş, "225'inci galibiyet çok olumlu oldu. Kazanmak önemli. Hem kazanmak güzel hem de galibiyet sayısının fazla olması güzel. Ben genellikle hazırlık maçlarını güçlü takımlarla yapıp, çok değişiklik yapıp kaybettiğim çok maçlar oldu benim dönemde. E onlar da olsaydı belki daha erken de yakalayabilirdik. Ama bugün kazanmayı istedim çünkü Letonya maçında bunu kaybetmiştik hazırlık maçı da olsa. Onun heyecanı da vardı. Bir de genç arkadaşlarımızın ilk maçlarında kazanmış olarak buradan çıkması tartışılabilir, geliştirilebilir. Heyecanları vardı çünkü. İleride onlar için de iyi bir hatıra olur. Kazanmak güzel ama tabii eleştiri yaparak, kazandığımızda eksiğimizi görerek çıktığımız maç. Olumlu oldu" diye konuştu.'BU OYUNU OFANSİF NASIL OYNARIZ DEDİĞİMİZDE ÇOK BAŞARILI OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM'Bir gazetecinin, 3'lü savunmayla başlayıp daha sonra 4'lü savunmaya dönmesi ve 3'lü savunmadan memnun kalıp kalmadığıyla ilgili sorusuna ise Güneş, şöyle cevap verdi: "Çok şeyi daha da yapmak zor oluyor. Kampa gelen oyuncularla hazırlanmak, eksik geliyor tabii bunlar normal. İdeal bir 11'iniz yok. Hem sistemi bir görelim, anlatalım en azından oynayacağımız zaman ne yapacağımızı bilsinler. Bunun karşılığını almak kolay da bazen erken yakalarsınız bazen çok uzun süre çalışmanız gerekir. Bunu denedik. O konuda sıkıntı çok. Aslında sistem sıkıntımız olmaz. Sıkıntımız şu; bugün oyunda pas yüzdemiz, dikkatimiz, bireysel hatalarımız, top kullanırken top kayıplarımız, yavaş oynamamız, bunlar sıkıntılarımızdı. Bunu hangi sistemle oynarsanız oynayın, oyuna olumsuz yansır. Ama oyuna olumsuz yansıyan durumu sistemle de karşılık buldurabilirsiniz. Tabii geride fazla kaldılar bir ara, 3 oyuncu var 3 bekin daha hücuma çıkması gereken pozisyonlar vardı. Orta sahamız farklı. Hücumdaki oyuncu formatı, hızlı iki oyuncu vardı, santrforlar farklı olsa bile. Onları çok iyi kullandığımız söylenemez. Onun için çok doyurucu olduğunu söyleyemem düşündüğümüz oyunun. Ama bunu oynayan oyuncularımız var, orada da sıkıntılarımız olabiliyor çünkü rakibin gücüne orantılı karşı biz savunmada kalıp 5'liye dönüp, 5-4-1, 5-3-2'yi deneyebilirdik. Rakibin o kadar gelmesini beklemedik, geleceğini de düşünmedik. Ama bu oyunu ofansif nasıl oynarız dediğimizde çok başarılı olduğunu söyleyemem."'BUNLARI YAŞAYACAK'Yerini Halil'e bırakan Rıdvan'ın performansının sorulması üzerine Güneş, şunları söyledi: "Rıdvan genç bir oyuncu, ilk defa milli oldu ve bayağı heyecanlıydı. Rıdvan'ın heyecanı oyuna yansıdı, onu tanıyorum, daha rahat, daha canlı oynayacak. Hem ofansif hem de defansif pozisyonlarda dağınıklığı vardı. Gol de yiyince ileriye aldım, baktım yine olmadı, sanki rüya aleminde gibi gördüm onu. İkinci bir sıkıntı olur da kendi de bir hata yapar kaybederiz, dedim. Gine maçında oynatacağım, o da bunları yaşayacak, heyecanlı. Halil, Kerem için de geçerli. Gidip gelecekler bunu yenecekler. Rıdvan'ı koruma anlamında dışarı aldım. Halil de bunu tecrübesiyle kapattı. Daha önce oynayan oyuncularımızın da hataları vardı ama onlar bunu toparlayabilirler. Rıdvan yeni başlıyor, inşallah daha iyi olacak."GIOVANNI DE BIASI: BİTİRİCİLİK KONUSUNDA SIKINTILAR YAŞADIKAzerbaycan Teknik Direktörü Giovanni de Biasi ise maçı değerlendirirken, "Oldukça dengeli bir maç oldu. Maçın geneline baktığımızda özellikle en kritik anlarda başarılı olmadık. Ancak yakaladığımız bir pozisyonu gole çevirdik. Daha sonrasında ise iki gol yedik. Yediğimiz iki gol de duran toptan oldu. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşadık ve maçı kaybettik" dedi.'TÜRKİYE ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP'Maçta dikkatini çeken oyuncular olup olmadığıyla ilgili soruya İtalyan teknik adam, "Türkiye zaten çok iyi oyunculara sahip, her pozisyonda alternatif oyunculara sahip. Şenol Güneş bunu en iyi şekilde kullanacaktır" karşılığını verdi.'OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAM GEREKİYORDU'Sonradan oyuna giren oyuncuların performansından memnun olup olmadığı ve rotasyon yapmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soru üzerine ise Giovanni de Biasi şöyle konuştu: "Oyuncu değişikliği yapmam gerekiyordu. Oyuncular birçok maç oynadılar. Bu maçta oyunu bitirmeleri mümkün değildi. Yedekten gelen oyuncularımız da iyi performans gösterdiler. Elimize geçen fırsatları değerlendiremedik."'BİZ ŞANSLAR YAKALADIK AMA BUNLARI KULLANAMADIK'Türkiye'nin oyun içerisindeki sistem değişikliğine yönelik olarak 3'lü savunmanın mı 4'lü savunmanın mı daha çok kendilerini zorladığı sorusunu De Biasi şöyle cevapladı:

"Evet, Türkiye, üçlü savunmayla başladı, bekleri daha ileride tuttular, 4 oyuncuyla ileride oynadılar. Dörtlü savunmaya döndüklerinde de oyun kurma stratejisini benimsediler. Aslında bu formasyonla alakalı çok zorluk yaşadığımızı söyleyemeyeceğim. Biz şanslar yakaladık ama bu şansları kullanamadık. Bunları kullanamadığımız için biraz sinirli hissediyorum kendimi. Bunları kullansaydık, daha farklı bir sonuç çıkarabilirdik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu