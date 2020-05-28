Azerbaycan Cumhuriyeti 102. yılını kutluyor
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Azerbaycan Cumhuriyeti 102. yılını kutluyor

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, "Türkiye ve Azerbaycan, tarihin her döneminde kardeşlik ve dostluk ilişkilerini sürdürmüştür.

Azerbaycan Cumhuriyeti 102. yılını kutluyor
28.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:46

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, "Türkiye ve Azerbaycan, tarihin her döneminde kardeşlik ve dostluk ilişkilerini sürdürmüştür. Bu kardeşlik ve dostluk dünyada eşi benzeri olmayan bir örnektir." dedi.

Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 102. yıl dönümünün, Türkiye'de de coşkuyla ve sevinçle kutlandığını söyledi.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının, 28 Mayıs 1918'de Gürcistan'ın Tiflis şehrinde, Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Azerbaycan Milli Şurası tarafından zor şartlar altında ilan edildiğini anımsatan Dündar, Bakü, Ermeni ve Bolşevik çetelerinin işgali altında olduğu için Fethali Han Hoyski başkanlığında oluşturulan geçici Azerbaycan hükümetinin, faaliyetini bir süre Gence şehrinden yürüttüğünü belirtti.

Resulzade'nin, cumhuriyeti ilan ederken, "Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez." şeklindeki veciz sözü söylediğini aktaran Dündar, bütün zorluklara rağmen Azerbaycan bayrağının bir daha inmemek üzere tarihteki seyrini devam ettirdiğini ve ilelebet dalgalanacağını vurguladı.

"Azerbaycan'ı ilk tanıyan Osmanlı Devleti oldu"

Dündar, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyanın Osmanlı Devleti olduğunu dile getirerek, "Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri, Osmanlı döneminden bu yana artarak sürmektedir. Ermeni ve Bolşevik saldırılarına karşı Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu yardıma gelerek, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı. Doğu'nun ilk demokratik cumhuriyeti olan Azerbaycan'da o günden bugüne demokratik anlamda önemli gelişmeler yaşandı, din ve vicdan özgürlüğünde köklü reformlar yapıldı." diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin, 28 Nisan 1920'de Sovyet ordusu tarafından işgal edildiğini ancak 18 Ekim 1991'de bağımsızlığını elde ettiğini hatırlatan Dündar, şöyle devam etti:

"Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 20'si, Sovyetler Birliği destekli Ermenistan tarafından işgal altındadır. Azerbaycan devleti, ordusu ve teknolojisiyle güçlü bir devlettir. İstediği anda o toprakları geri alma gücü ve kudretine sahiptir. Ancak Azerbaycan, bunu sulh yoluyla yapmak istemektedir. Dünyanın bütün ülkeleri de bu işgal altındaki toprakların Azerbaycan toprağı olduğunda hemfikirdir. Bir gün o topraklar gerçek sahibi olan Azerbaycan tarafından alınacaktır."

Azerbaycan'ın, Kafkasya'nın parlayan bir yıldızı olduğunu vurgulayan Dündar, şunları söyledi:

"Türkiye ve Azerbaycan, tarihin her döneminde kardeşlik ve dostluk ilişkilerini sürdürmüştür. Bu kardeşlik ve dostluk dünyada eşi benzeri olmayan bir örnektir. Kardeş Azerbaycan'da cumhuriyetin ilanı, Türkiye'de de sevinç ve mutluluk kaynağı olarak kabul edilmiş. Türkiye'de birçok yerde kutlamalar ve programlarla gerçekleştirilmektedir. Can Azerbaycan'ın, 'Bir millet iki devlet' anlayışıyla Türkiye Azerbaycan ve Dernekleri Federasyonu olarak 102'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Azerbaycan dostluğu ve kardeşliği."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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