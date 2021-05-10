Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 98. yıldönümünde mezarı başında andı
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 98. yıldönümünde mezarı başında andı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 98. yıldönümünde mezarı başında andı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 97. yıldönümünde mezarı başında andı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'i doğumunun 97. yıldönümünde mezarı başında andı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğum gününde Fahri Hiyaban'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan halkının Milli Lider'i Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Törene korona engeli

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle her yıl binlerce vatandaşın katıldığı anma törenleri bu sene de gerçekleştirilemedi. Salgından önceki senelerde düzenlenen törenlerde Bakü'den ve farklı bölgelerden gelen insanlar Fahri Hiyaban'a gelerek Haydar Aliyev'i mezarı başında saygı ile anıyor, çiçekler bırakarak dualar ederdi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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