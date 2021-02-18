Azerbaycan Başbakanı Asadov: "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlikleriyle ülkelerimize seyahat etmeleri önemlidir"
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Azerbaycan Başbakanı Asadov: "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlikleriyle ülkelerimize seyahat etmeleri önemlidir"

18.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:29

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un konuşması ANKARA - Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı.

Türkiye-Azerbaycan İş Forumu

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un konuşması

ANKARA - Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı.

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Azerbaycan Başbakanı Asadov: 'Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlikleriyle ülkelerimize seyahat etmeleri önemlidir'
Azerbaycan Başbakanı Asadov: 'Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlikleriyle ülkelerimize seyahat etmeleri önemlidir'
Azerbaycan Başbakanı Asadov: 'Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlikleriyle ülkelerimize seyahat etmeleri önemlidir'
Azerbaycan Başbakanı Asadov: 'Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlikleriyle ülkelerimize seyahat etmeleri önemlidir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut

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