Azerbaycan Başbakanı Asadov: "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlikleriyle ülkelerimize seyahat etmeleri önemlidir"
18.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:29
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un konuşması ANKARA - Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı.
Türkiye-Azerbaycan İş Forumu
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un konuşması
ANKARA - Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türkiye-Azerbaycan İş Forumuna katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Karabulut