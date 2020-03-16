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Balıkesir, Ayvalık, Spor

Ayvalık'ta Barbaros Sefaspor şampiyonluğunu kutladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en eski ve en köklü spor kulüplerinden biri olan Barbaros Sefaspor, ligde şampiyon olup Süper Amatör Lige çıkmayı başarmasının coşkusunu kulüp yönetimi tarafından düzenlenen gecede kutladı.

16.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:05
Ayvalık'ta Barbaros Sefaspor şampiyonluğunu kutladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en eski ve en köklü spor kulüplerinden biri olan Barbaros Sefaspor, ligde şampiyon olup Süper Amatör Lige çıkmayı başarmasının coşkusunu kulüp yönetimi tarafından düzenlenen gecede kutladı.


Ayvalık Liman Kardeşler Restoranda düzenlenen gecede şampiyonluğun tadını doyasıya yaşayan siyah-beyazlı camia, adeta tek yürek oldu.


Play-Off karşılaşmalarında lig ikincisi olarak katılan ve tek devreli lig usulünde Bandırma Sanayispor'u mağlup ederek 7 puanla şampiyonluğunu ilan edip Süper Amatör Lig'e çıkmayı başaran Barbaros Sefa Spor'un coşkulu şampiyonluk gecesinde; Belediye Başkanvekili Merih Arslan, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Bahar ve Murat Akıner'in yanı sıra Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, MHP'li ilçe yöneticileri, Ayvalık'ın tanınmış işadamı Ahmet Sucu, CHP eski İlçe Başkanı Fatih Ayyürek, Ayvalık Belediyesi'nin eski Meclis Üyeleri Yusuf Bilir, Cem Dede, ilçedeki spor kulüp başkan ve yöneticileri, Barbaros Sefaspor Kulübü'nün yöneticileri, sporcuları, siyah-beyazlı taraftarlarla çok sayıda sporsever vatandaş hazır bulundu.


Gecede konuşan Barbaros Sefaspor Kulüp Başkanı Murat Mehter, camia olarak kenetlenerek çok zor olan bir işi başardıklarını vurgulayarak, "Ayvalık'ın gençlerinden kendi mahallemizin çocuklarıyla bu başarıyı elde edebileceğimizi kanıtladık. Çok mutluyuz. Tüm amatör kulüplerinin de aynı başarıyı yakalamalarını diliyorum." dedi.


Elde ettikleri şampiyonluğu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kulübün onursal başkanı Yaşar Duman'ın manevi şahsiyeti başta olmak üzere kulübe yıllarca gönüllü hizmet veren ancak günümüzde hayatta olmayan tüm yönetici ve siyah-beyazlı camianın gönüllülerine armağan eden Başkan Mehter, "Bizim hedefimiz dış transfer yapmadan kendi genç sporcularımızla birlik ve beraberlik halinde bu şampiyonluğu yakalamayı hedeflemiştik. Kendi gençlerimize inandık. Mahalle olarak daha çok kendi gençlerimize sahip çıkmayı amaç edindik. Her faaliyetimizi mahallemizde yaptık. Genç sporcularımızla yakından ilgilendik. Bunun sonucunda da hep beraber birlikteliği sağladık. Allah nasip ederse gelecek sezonda da bu sinerjiyle hareket ederek, çizgimizden ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.


Çekiliş ve sporcuların imzaladıkları formaların, kulübe destek verenlere bağış karşılığında; Kulübün bir önceki başkanları Serdar Harputlu ve Alper Lale ile Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in vekili Merih Arslan, İşadamları Ahmet Sucu, Mete Altan ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Sıray'a armağan edildiği gecede konuşan Balıkesir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Körfez Temsilcisi Cemal Erhanoğlu ise; geceye katılıp Barbaros Sefaspor Kulübü'ne destek veren herkese teşekkür etti.


Şampiyonluk yolunda kulübe ilçenin birçok önemli simasının katkılarının olduğunu hatırlatan Cemal Erhanoğlu, kulüp yönetimi olarak amatör spora ve siyah-beyazlı camiaya destek veren herkesin bu desteklerinin sürmesini diledi.


Konuşmaların ardından Ayvalık'ın eğlencelerinin nabzını tutan sevilen sanatçı Çiğdem Kocabıyık ile Piyanist Hakan Özalp'in seslendirdikleri birbirinden hareketli şarkıların eşliğinde şampiyonluklarını kutlayan kulüp yöneticileri, teknik kadro ve sporcular, geceye katılanlarla saatlerce pistte dans etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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