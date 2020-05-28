Aynı yönde giden iki TIR kaza yaptı: 1 yaralı
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Aynı yönde giden iki TIR kaza yaptı: 1 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, aynı yönde giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Misbah Barça, aracında sıkıştı.

Aynı yönde giden iki TIR kaza yaptı: 1 yaralı
28.05.2020 19:29 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:32

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, aynı yönde giden TIR'a arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü Misbah Barça, aracında sıkıştı. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu Şehit İlhan Varank Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametinden Kula istikametine giden Misbah Barça, yönetimindeki 63 HE 270 plakalı TIR'la, aynı yönde ilerleyen İsmail Öğüt'ün kullandığı 26 ABN 973 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Barça, TIR içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR'da sıkışan Barça'yı çıkarırken, sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi. Barça, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürülmeyi de kabul etmedi.Kazanın ardından E96 Karayolu'nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, temizlik çalışmalarının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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