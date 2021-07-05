Aykut Kocaman: Bütün hedefim; kuvvetli, sahada kolay çözülmeyen bir takım

"4 oyuncumuzun dışında buradayız""Transferde merkez forvete doğru bir ağırlığımız olacak""Şampiyonluk çok iddialı bir söz ve Başakşehir bunu başardı""Visca için bana gelmiş bir şey yok"Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Bütün hedefim;