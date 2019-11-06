AYEDAŞ'tan kesintisiz enerji için bakım ve onarım yatırımları

06.11.2019 11:30 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:30

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), tüketicilere sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYEDAŞ'tan bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen bakım ve yenileme yatırımlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da 12 bin 110 aydınlatma armatürünün bakımı yapıldı. Bu ilçelerde, 136,5 kilometrelik hattın bakımını yapılırken, 922 elektrik panosu ve 29 trafo merkezinde yenileme çalışması tamamlandı. Ayrıca bin 524 dağıtım merkezinin de bakımı gerçekleştirildi.

Ayrıca, bu dönemde 35 kilometrelik yeni kablo döşendi ve 101 kilometrelik kablo da yer altına alındı.

Çalışmalar kapsamında, bin 220 okul sokağında da 12 bin 654 aydınlatma direği kontrolden geçirilerek, şirketin bu yılın üçüncü çeyreği için koyduğu hedeflere ulaşılmış oldu.

Kaynak: AA