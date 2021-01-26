Aydınlatma direği yoldan geçen bisikletlinin üzerine devrildi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, elektrikli bisikletiyle geçen Ahmet Tavşan'ın üzerine düştü. Tavşan başından yaralanırken, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki aydınlatma direğinin devrilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bayramyeri Meydanı'nda bugün saat 10.43'te, 4 metre uzunluğundaki aydınlatma direği, şiddetli rüzgarın etkisiyle, o sırada yoldan elektrikli bisikleti ile geçen Ahmet Tavşan'ın üzerine devrildi. Görünmez kazada başından hafif yaralanan Tavşan'ın yardımına çevredekiler yetişti. Tavşan'a ilk müdahaleyi tesadüfen o sırada meydanda bulunan Kızılay görevlileri yaptı. Tavşan, ihbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tavşan, tedavisinin ardından taburcu edildi. Devrilerek yolun ulaşıma kapanmasına da neden olan direk vatandaşlar tarafından elbirliğiyle yol kenarına çekildi. O anların bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Kuyumcu Coşkun Özer, direğin devrilmesinin ardından yardıma koştuklarını belirti, "Rüzgarın etkisiyle yerinden kopan direk düşerken vatandaşın başına çarpmış, başından kan akıyordu. Hemen yardım ettik. Daha sonra hastaneye kaldırıldı" dedi. Polisin, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı