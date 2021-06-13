AYDIN OTOMOBİLİN ÜZERİNE KONULAN YATAKLA TEHLİKELİ YOLCULUK
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AYDIN OTOMOBİLİN ÜZERİNE KONULAN YATAKLA TEHLİKELİ YOLCULUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Efeler İlçesinde bir otomobilin üzerine konulan 2 yatağı iple bağlamak yerine elleriyle tutarak götürdüler.

AYDIN'ın Efeler İlçesinde bir otomobilin üzerine konulan 2 yatağı iple bağlamak yerine elleriyle tutarak götürdüler. Seyir halindeki otomobil diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti.

Aydın-Denizli karayolu üzerinde seyir halinde olan 09 ADT 051 plakalı otomobilin, üzerine 2 adet yatakla tehlikeli yolculuğu diğer sürücülerin tedirgin etti. Yüklenen yatakları iple bağlamayan 2 kişi, yola çıktı. Otomobilde bulunan yolculardan birisi camdan çıkardığı eliyle yatakları tuttu. Otomobilin üzerinde elle tutularak seyreden otomobili diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında yoluna devam etti. Tehlikeli yolculuk kilometrelerce devam ederken, otomobildeki 2 kişinin rahatlığı ise gözden kaçmadı.

AYDIN OTOMOBİLİN ÜZERİNE KONULAN YATAKLA TEHLİKELİ YOLCULUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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