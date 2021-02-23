Aydın'da Türk kara sularına geri itilen 45 sığınmacı kurtarıldı
23.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:56
Kuşadası ilçesinde 45 sığınmacı Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.
Kuşadası ilçesinde 45 sığınmacı Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itildi.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dilek Geçidi'ndeki kayalıklarda bir grubun mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.
Ekipler, bölgedeki 45 sığınmacıyı kurtararak kıyıya götürdü.
Yabancı uyrukluların, Yunanistan unsurlarınca 2 can salına bırakılarak, Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla kayalıklara ulaştığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun