Aydın'da traktör devrildi: 6 yaralı Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumalar Mahallesi'nden ot yüklemek için yola çıkan traktör Umcular Mahallesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Traktörün devrilmesi ile birlikte römorkta bulunan 6 kişi yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Karpuzlu ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA