Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
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Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

07.01.2020 08:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:46
Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çine'den Aydın yönüne giden Betül Akkurt'un (26) kullandığı 09 HN 329 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı otogar kavşağında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.


Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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