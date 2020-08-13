Aydın'da iki grup arasındaki kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da iki grup arasındaki kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Aydın'da iki grup arasındaki kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
13.08.2020 02:35 | Son Güncelleme: 13.08.2020 03:12

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Gölcük Mahallesi'ndeki bir restoranda, aralarında daha önce husumet olan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirini sopa ve kürekle darbetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Ö. ise Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Magazin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Güncel
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Politika
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Ekonomi
Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor Ekonomi
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Güncel
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi
Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti
Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak
Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Aylin Nazlıaka Fahrettin Koca Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Hülya Avşar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Aydın'da iki grup arasındaki kavgada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 03:23:47. #1.14#
title