Aydın'da dini nikahlı eşini öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi
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Aydın'da dini nikahlı eşini öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Aydın'da dini nikahlı eşini öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı dini nikahlı karısını tabancayla öldüren sanık hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu Dinçer Özden hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Özden'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan G.K. hakkında ise "Tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme2 suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Özden'in şüpheli G.K. ile ilişki yaşamaya başladığı, bu durumun maktul tarafından öğrenildiği ve bunu açığa çıkaran maktule kin beslediği, askerliğini geç dönemde yapan Dinçer'in askerden döndükten sonra dini nikahlı eşi maktulü öldürmeye karar verdiğine dikkat çekildi.

Özden, iddianamede yer alan ifadesine göre, olay tarihinden bir gün önce eşinin evinin bulunduğu sokağa gittiğini, buradaki ganyan bayisinde oturarak çay içtiğini ve yaklaşık bir saat kadar burada kaldığını ancak eşini ve çocuklarını göremediğini, amacının çocuklarını görmek olduğunu, üzerinde silah bulunmadığını savundu.

İmam nikahlı eşinin farklı bir hesaptan kendisine sosyal medyadan mesaj attığını ve bu durumun psikolojisini bozduğunu ileri süren Özden, daha sonra gittiği sokakta imam nikahlı eşi Sinem Kaya'yı gördüğünü ve kolundan tutarak kendisiyle konuşmak istediğini söylediğini, eşinin kaçması üzerine belinden çıkardığı silahla ateş ettiğini, kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını, suçlamaları anlattığı şekliyle kabul ederek pişman olduğunu kaydetti.

Olay

Güzelhisar Mahallesi'nde geçen yıl 2 Ekim'de çöp dökmek için dışarı çıkan Sinem Kaya, sokakta, bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı kocası Dinçer Özden ile karşılaşmış, Kaya, Özden'in elinde tabanca olduğunu görünce kaçarak yakındaki bir kuaföre sığınmıştı. Kaya'nın peşinden kuaföre giren Özden, genç kadını tabancayla ateş ederek öldürmüştü. Özden, 3 Ekim'de tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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