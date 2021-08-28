Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Çine'den Muğla istikametine giden R.P'nin kullandığı plakasız motosiklet Adnan Menderes Bulvarı'nda devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ve Çine Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı