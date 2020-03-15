Aydın'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
15.03.2020 03:26 | Son Güncelleme: 15.03.2020 03:26
Aydın'ın Efeler ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Aslan'ın kullandığı 09 LE 344 plakalı otomobil, Kuyu Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Aslan'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA