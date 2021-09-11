Aydın'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı - Haberler
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Aydın'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da bir evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi, tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan kişi, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çamlık Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu ve tablet çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin O.A olduğunu belirledi.

Polis tarafından yakalanan şüphelinin hırsızlık suçundan 77 kaydının olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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