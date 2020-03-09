Aydemiroğlu mahallesi ilk parkına kavuştu
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Kadir Aydar, Ceyhan, Güncel

Aydemiroğlu mahallesi ilk parkına kavuştu

Ceyhan Belediyesi Aydemiroğlu Mahallesi'nde atıl bir durumda bulunan eski aşevi binasını yıkarak çocuk parkına dönüştürdü.

09.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:17
Aydemiroğlu mahallesi ilk parkına kavuştu

Ceyhan Belediyesi Aydemiroğlu Mahallesi'nde atıl bir durumda bulunan eski aşevi binasını yıkarak çocuk parkına dönüştürdü. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın açılışını gerçekleştirdiği Aydemiroğlu Sevil Ana Parkı mahallenin ilk parkı olma özelliğini taşıyor.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, kısa sürede kısıtlı imkanlarla yaptığı hizmetlere bir yenisini daha ekledi. İlçenin metruk yapılarını bir bir yıkıp yerine yeşil alanlar ve çocuk parkları yaparak Ceyhan'ın köhne görüntüsünü tarihe gömüyor.


İmkansızlıklar Sevgi ile İmkana Dönüştü


Aydemiroğlu mahalle sakinlerinin ve mahalle muhtarlarının yoğun katılımı ve sevgi gösterileri eşliğinde Sevil Ana Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar; "31 Mart'tan önce çocuklara mutlulukları için çalışacağıma söz vermiştim. Ben çocuklar mutlu olsun diye belediye başkanı oldum. Bugün burada Aydemiroğlu Mahallesi' nin ilk parkını açıyoruz. Ceyhan'ın 112 mahallesinde ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Biz bu işi sevgi ile yapıyoruz. Sevgi olursa imkansızlıklar imkana dönüşür. Sevgi olursa zorluklar kolaylaşır. Mahallemizin ilk parkı çocuklara emanet. Ceyhan'ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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