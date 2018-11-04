Aybaba: "70 Dakikadan Sonra Biz Gibi Oynamaya Başladık"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ikinci yarıdaki oyunu ve tempoyu devam ettirmeleri halinde ligin iyi takımlarından biri olarak sezonu bitirebileceklerini söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Aybaba, oyunun ilk yarısında biz gibi oynamadıklarını belirterek, "Oyunun ilk yarısında biz gibi oynamadık. Hiçbir şeyi biz gibi yapmadık. İki ön liberomuz savunmanın içine girdi. Kenar oyuncularımız çok çizgiyi aştı. Orta sahayı tamamen Trabzonspor'a bıraktık. Neredeyse Trabzonsporlu oyuncular gibi kaliteliyiz havasına girip öyle oynamaya çalıştık. Ama ikinci yarı özellikle 70 dakikadan sonra biz gibi oynamaya başladık. İyi daralttık. Kenar ortaları iyi kullandık. Birkaç değişiklikte takıma iyi geldi diye düşünüyorum. İkinci yarıdaki gibi oynamak zorundayız çünkü biz böyle dizayn edilmiş bir takımız. Bu takımı bunun için çalıştırıyoruz. İkinci yarıdaki oyunu ve tempoyu devam ettirirsek ligin iyi takımlarından biri olarak sezonu bitireceğiz diye düşünüyorum" dedi.

"Trabzonspor'un forvetlerden vazgeçmesi Bursaspor'u rahatlattı mı?" sorusuna ise Samet Aybaba, "Oyunun içinde bazı pozisyonlar vardı. Ünal kardeşim ne düşünmüştür. Öndeydi nasılsa oyunun temposu da biraz düştü. Artık forvete gerek yok diye düşünmüştür. Ben böyle okuyorum bu işi. Ama sonuç böyle olunca niye forvetleri çıkardı olur. Bizim kaderimiz budur. İşler iyi gittiğinde hiçbir sorun çıkmaz, işler kötü gittiğinde eleştiri alırsınız. Bu Ünal Karaman'ın tercihiydi" ifadelerini kullandı. - TRABZON