Ayakları asfalta yapışan yavru köpek böyle kurtarıldı Ayakları asfalta yapışan yavru köpek böyle kurtarıldı Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinden insanlık dersi Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sıcaklar nedeniyle eriyen asfalta ayakları yapışan yavru köpek, karayolu bakımevi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayakları asfalta yapışan yavru köpek böyle kurtarıldı

Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinden insanlık dersi

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sıcaklar nedeniyle eriyen asfalta ayakları yapışan yavru köpek, karayolu bakımevi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çukurca ilçesi Köprülü köyü bölgesinde aşırı sıcaklardan dolayı asfalt eridi. Yoldan geçmek isteyen sahipsiz iki yavru köpeğin biri ise asfalta yapıştı. Burada geçmekte olan Karayolları 114. Şube Şefliği Köprülü Bakımevi görevlileri Abdurrahman Demir, Şaban Taş ve Doğan Er, yavru köpeği görünce hemen harekete geçti.

Ayakları asfalta yapışan yavru köpeği kurtaran karayolları ekipleri, her iki köpeği yanlarına alarak bakımevine götürdü. İki saat boyunca köpeğin ayağına yapışan zifti önce neft ile temizleyen ekipler, daha sonra sabunlu suyla yıkadı.

Rahatlığı dikkatlerden kaçmayan yavru köpeğin tavrı ekipleri sevindirdi. Köpeklerin karnını duyuran bakımevi görevlilerinin köpekleri sahiplendiği öğrenildi. Hayvanseverlikleri dikkatlerden kaçmayan karayolları ekiplerinin bu davranışı takdirle karşılandı.

Kaynak: İHA