Ay-Yıldızlı formayı giydirmek şart oldu! Dünya, Türk futbolcunun akılalmaz golünü konuşuyor
Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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Bu sezon gösterdiği harika performansla U.S Gillioise'yi liderliğe taşıyan Deniz Undav, Kortrij karşısında galibiyeti getiren akılalmaz golüyle herkesi yine kendisine hayran bıraktı. Henüz hiçbir milli takımın formasını giymeyen Türk asıllı Alman futbolcuyla görüşmek için geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'dan bir heyet Belçika'ya gitmişti.
Deniz Undav attığı gollerle takımını şampiyonluğa götürüyor. U.S Gillioise forması giyen Undav, Kortrij'i 3-2 yendikleri maçta galibiyeti getiren golüyle yine adından söz ettirdi.
GALİBİYETİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 87. dakikasında ceza sahasının önünde topla buluşan Deniz Undav yerde seken topu göğsüyle soluna attıktan sonra rakip futbolcuyu ekarte etti ve bekletmeden sağ ayağıyla şutu çıkardı. Kaleciyi çaresiz bırakan şutta top filelerle buluşurken, galibiyeti getiren Deniz Undav büyük sevinç yaşadı. Mücadeleyi 3-2 kazanan U.S Gillioise puanını 67'ye çıkararak Club Brugge'ün önünde liderliğini perçinledi.