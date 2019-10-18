Avustralya TV'sinin '22 günde 300 eski yarış atı kesildi, etler satıldı' haberi sonrası soruşturma...

18.10.2019 12:18

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir mezbahada eski yarış atlarının toplu halde kesildiği ve hayvanlara eziyet edildiği haberleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Devlet televizyonu ABC'nin haberinde 22 günde 300 eski yarış atının kesildiği, atların etlerinin insanların tüketmeleri için bazı Avrupa ve Asya ülkelerine satıldığı belirtildi.

Televizyon, hayvanların dövüldüğü ve kötü muamele gördüğü görüntüler yayımladı.

Gizli kamerayla çekilen görüntülerde atların sopayla dövüldüğü ve tekmelendiği görülüyor.

Avustralya'da atları kesmek yasal. Ancak bazı eyaletler, atların barınakta tutulmasını şart koşuyor.

Avustralya'da at yarışları çok popüler ve büyük bir yarış sektörü var.

'Görüntüler korkunç'

Eyalet yönetimi yetkilileri, atların dövüldüğü görüntüleri "korkunç" olarak niteledi.

New South Wales Eyaleti'nde yarışlardan sorumlu bakan Kevin Anderson, görüntülerin at yarışları camiasında büyük rahatsızlık yarattığını söyledi.

At yarışlarının düzenleyici kurumu Racing Australia da sorumluların yargılanmasını istedi

Racing Australia yetkilileri, yarışlardan çekilen atların kaydının tutulmadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini söylüyor.

Kurumun verilerine göre ülkede her yıl 8500 at, yarışlardan emekli ediliyor. Bu atların yüzde birinden daha azı mezbahalara gönderiliyor.

Hayvan hakları grupları, hükümetin atlarla ilgili düzenlemeler konusunda kontrolü kaybettiğini savunuyor.

RSPCA adlı hayvan hakları kuruluşunun açıklamasında "Yarış yetkilileri, hayvanların yaşamlarına çok önem verdiklerini söylüyor ama atların kesildiği gerçeğini kabullenmek istemiyor" denildi.