Avustralya'da yolunu şaşıran 16 metrelik balina, Doğu Timsah Nehri'ne girdi Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde göç sırasında yolunu şaşırarak Doğu Timsah Nehri'ne giren 16 metrelik bir kambur balina okyanusa yönlendirilmeye çalışılıyor.

Avustralya'nın Kuzey Toprakları bölgesinde göç sırasında yolunu şaşırarak Doğu Timsah Nehri'ne giren 16 metrelik bir kambur balina okyanusa yönlendirilmeye çalışılıyor.

Yetkililer, ülkede ilk kez böyle bir olay yaşandığını söylüyor.

Adını timsahlardan alan nehirde çok sayıda timsah bulunuyor. Normalde timsahlar, dev cüsseleri nedeniyle balinalar için bir tehdit oluşturmuyor. Ancak nehrin sığ kıvrımlarında mahsur kalması halinde balinanın timsahlara yem olabileceği belirtiliyor.

Avustralyalı uzmanlara göre geçen hafta Avustralya'nın en büyük ulusal parkı olan Kakadu Ulusal Parkı'nda üç kambur balina tespit edildi.

Balinalardan ikisi sonradan denize dönmeyi başardı. Ancak balinalardan biri, denizden 30 kilometre kadar içeri girdi.

Balinaların ses kayıtları kullanılacak

Balinanın okyanusa geri dönebilmesi için bölgeye teknelerin girişi yasaklandı. Halen denizden 20 kilometre uzakta, nehrin en derin noktasında bulunan balinanın kendiliğinden okyanusa dönmesi umuluyor.

Hayvanın dönüşünü kolaylaştırmak için teknelerden "gürültülü seslerin" verilmesi ya da kambur balina ses kayıtlarının kullanılması planlanıyor.

Federal bölge hükümetinde görevli Carole Palmer adlı bir deniz ekosistemleri uzmanı, "Nehrin suları bulanık olduğu için başka balina olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

Palmer bugün ABC televizyonuna balinaların Antarktika'ya giderken yollarını şaşırıp nehre girdiklerini tahmin ettiklerini söyledi.

Kambur balinalar, baharda yavrulamak için Avustralya'nın sıcak sularına göç ediyor ve sonrasında yiyecek bulabilmek için Antarktika'ya gidiyor.