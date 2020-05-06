HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Avrupalı Türk kahvesini sevdi; Gaziantepli iş insanının satışları katlandı

Avrupalı Türk kahvesini sevdi; Gaziantepli iş insanının satışları katlandı
06.05.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.05.2020 09:49

Avrupa'da Türk kahvesi tüketimi artarken, Gaziantepli iş insanı Mustafa Palabıyık'ın sahibi olduğu Türk kahve markasının özellikle Almanya ve İngiltere'deki kahve pazarındaki satışları yabancıların da ilgisi nedeniyle katlandı.

Avrupa'da Türk kahvesi tüketimi artarken, Gaziantepli iş insanı Mustafa Palabıyık'ın sahibi olduğu Türk kahve markasının özellikle Almanya ve İngiltere'deki kahve pazarındaki satışları yabancıların da ilgisi nedeniyle katlandı. Avrupa'nın kahve pazarının yüzde 12'sini elinde bulundurduklarını belirten Pala Export Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Palabıyık, "Avrupa'da yaşayan Türklerin dışında birçok yabancı Türk kahvesini namını biliyor. Almanya'nın en büyük market zincirleri ile anlaşma sürecindeyiz. Kahvemizin önümüzdeki yıl bu dev marketlerde yerini alması için girişimlerimiz sürüyor" dedi.

Türk kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan Türk kahvesine dünya genelinde talep artıyor. Özellikle tatil için geldikleri Türkiye'de Türk kahvesi ile tanışan yabancılar ülkelerine dönüşlerinde de beraberlerinde cezve de götürmeyi ihmal etmiyor. Ülkelerinde de Türk kahvesinden vazgeçmeyen yabancıların ilgisi Avrupa'daki kahve pazarına da yansıdı. Türk girişimcilerin kahve satışları da katlandı. Gaziantepli iş insanı Mustafa Palabıyık'ın da, Almanya ve Avrupa'nın kahve pazarında satışları arttı. Almanya ve İngiltere'de yoğun olarak satışı yapılan 'Pala Efendi' markasının 2021 yılında Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre başta olmak üzere Avrupa'nın tüm ülkelerinde satışı planlanıyor.

EN ÇOK ALMANYA VE İNGİLTERE TÜRK KAHVESİ TÜKETİYOR

1976 yılında temelleri Almanya'da atılan Pala Export GmbH şirketinin bugün Avrupa'nın kahve pazarının yüzde 12'lik kısmını elinde bulundurduğuna dikkat çeken Payabıyık, "Avrupa Birliği ülkeleri geçtiğimiz yıl 3 milyon ton kahve tüketti. 2014 yılında Almanya'da ailemiz tarafından geliştirilen kahve markasının ise bu pastada payı büyük. Türk kahve makinesi de üreten bir firma ile uzun süredir iş birliğimiz de 1990 yılından itibaren devam ediyor. Hem kahve makineleri konusunda hem de kahvenin dağıtımı konusunda çok güçlü konuma geldik. 2020 istatistiklerine göre Avrupa'da 7 milyon Türk yaşıyor ve bu sayının 3 milyona yakını Almanya'da bulunuyor. Türkler geleneklerini sürdürürken Türk kahvesi kültürünü de devam ettirdi bu yüzden Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türklerde ciddi bir kahve pazarı var.'Pala Efendi' Türk kahvesi 2014 yılında ilk etapta Almanya'da kahve sunumu yapan büyük kahve zincirlerinde denendi. Bugün bu markanın satış hacminde Almanya yüzde 55'lik bir orana sahip. Almanya'nın ardından ise İngiltere, Pala Efendi Türk kahvesini en fazla tüketen ikinci ülke. Yıllık satış oranlarına bakıldığında Almanya'yı yüzde 17'lik satış oranıyla İngiltere takip ediyor." dedi.

AVRUPALILAR TÜRK KAHVESİNE "MOKKA" DİYOR

Avrupa'da yaşayan Türklerin dışında birçok yabancı tarafından Türk kahvesini ve namını bildiğini aktaran Mustafa Palabıyık, "Kahve pazarında birçok çeşit sunan 'Pala Efendi' orta kavrulmuş, çok kavrulmuş ve damla sakızlı Türk kahvesi seçenekleri sunuyor. Kahve özünü Arabistan yarımadasında özel harmanlanan çekirdeklerden elde eden Pala Efendi markası, yabancılar için iyi bir alternatif. Kahve çeşitlerine aromalı türlerinin de eklenmesi yabancılar tarafından tercih ediliyor" diye konuştu.

HEDEF ALMANYA VE AVRUPA'NIN ZİNCİR MARKETLERİ

Avrupa'da pek çok ürünün lojistik hizmetini sağladıklarını, kahve sektörü dışında züccaciye ve lojistik alanında ciddi yatırımları bulunduğunu söyleyen Palabıyık, "Aldi, Lidl, Penny, Netto gibi Almanya'nın en büyük market zincirleri ile protokol aşamasında olan Pala Efendi markası, önümüzdeki yıl kısmetse ülkede büyük marketlerde yerini alacak. Firmamız geçen yıl Avrupa pazarı için 100 ton kahve üretti. Üretilen kahveler toptancılar ve doğrudan tüketicilerle buluşturuluyor. 2020 yılı sonunda kahve üretim oranının yüzde 15'lik bir artışa ulaşacağı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı Ekonomi
Son Dakika: EPDK, mevzuata aykırı fatura düzenlediği gerekçesiyle İGDAŞ'a soruşturma açtı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek Ekonomi
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak Ekonomi
Maske satışında detaylar netleşmeye başladı; üst limit 1 TL olacak
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Ekonomi
Son dakika: Koronavirüs dahil birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 32 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı Ekonomi
Mayıs ayı burs ve kredi ödemeleri öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladı
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı Ekonomi
BDDK'dan koronavirüs hamlesi: Bankaların yurt dışındaki bankalarla TL işlemleri sınırlandı
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
Uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY'nin normalleşme planlaması belli oldu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
İBB'nin askıda fatura kampanyasına 24 saatte 8 bin 691 aile başvurdu
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Maskeler, yasağın kalkmasının ardından eczane, market ve internetten satılacak
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Türkiye'nin 4 bölgesini birbirine bağlayacak Honaz Tüneli'nde çalışmalar hızla devam ediyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
11 Mayıs'ta açılacak AVM ve berberlerin çalışma saati değişiyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
TOKİ'nin yüzde 20'lik indirim kampanyası için başvurular yarın başlıyor
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Dünyanın en zengin kraliyet aileleri! Zirvede Kral Salman var
Benzine 5 kuruş zam geldi
Benzine 5 kuruş zam geldi
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Son Dakika: Tüm ana fabrikalar 11 Mayıs itibarıyla tekrar faaliyete geçecek
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Açılmaya hazırlanan AVM'lerin işleyiş haritası çizildi! Yetkili isim tek tek anlattı
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Ankara-Sivas YHT projesiyle iki il arasındaki mesafe 12 saatten 2 saate düşecek
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 386 bin 300 liraya yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
ABD'de dış ticaret açığı Mart'ta yüzde 11,6 artarak 44,4 milyar dolara yükseldi
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Benzine 5 kuruş daha zam geliyor
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı kargo uçuşlarına tekrar açıldı
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Bu yıl için bakliyat ve hububat alım fiyatları belli oldu
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'nin perakende devlerinden J.Crew, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,09'dan işlem görüyor
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri bugün başladı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Kamu Denetçiliği Kurumu, Çiftlik Bank'ın ardından gündeme gelen Kazbank hakkında inceleme başlattı
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avrupalı Türk kahvesini sevdi; Gaziantepli iş insanının satışları katlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 10:51:32. #1.15#
title