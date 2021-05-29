Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret
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Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

- Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret Makedonya'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısı gösteren Büyükşehir Belediyespor sporcusu ve Milli Güreşçi Erkan Ergen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek sevincini paylaştı.

- Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret

BURSA - Makedonya'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olma başarısı gösteren Büyükşehir Belediyespor sporcusu ve Milli Güreşçi Erkan Ergen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret ederek sevincini paylaştı.

Daha önce grekoromen stil gençler dünya üçüncülüğü bulunan Erkan Ergen, Makedonya'daki U23 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mindere çıkarak başarılı performansının ardından üçüncülük kürsüsüne çıktı. Elde ettiği başarılarla Bursa'nın yüzünü güldüren genç sporcu, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurullah Yıldız, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Gökhan Dinçer, yönetici ve güreş hocalarının da hazır bulunduğu ziyarette, başarılı sporcu Erkan Ergen şampiyonada yaşadığı süreci anlattı.

15 aydır etkili olan salgın sürecinin birçok şeyi etkilediği gibi spor branşlarını da etkilediğini belirten Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor aracılığıyla kurallara dikkat ederek tüm kesimlerin farklı spor dallarından istifade etmesi için çalıştıklarını söyledi. Salgının etkisini kaybetmesiyle özlenen müsabakalara kavuşacaklarını ve çocukları sporla buluşturacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Faaliyetlerimiz tüm branşlarda sürüyor. Güreş de Bursa'da sevilen ve ilgi gören branşlardan bir tanesi. U23 Avrupa Şampiyonası grekoromen dalında 77 kiloda sporcumuz Erkan Ergen üçüncülük elde etti. Bu başarıdan bizlerde çok mutlu olduk. Katılacağı dünya şampiyonasında da aynı başarıları bekliyoruz. Kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Şehrimizin tanıtımına ve güreşin daha fazla sevilmesine vesile olacak. Erkan Ergen'e emek veren hocalara teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Bursalı ailelerin çocuklarını Belediyespor'la buluşturmasını, yaz spor okullarına ve yaz kamplarına göndermesini bekliyoruz. Psikolojik anlamda pandemi sürecinin olumsuz etkileri de bertaraf edilecektir" dedi.

Avrupa üçüncüsü olan Erkan Ergen ise, Makedonya'daki şampiyonda 4 maçın sadece birinde mağlup olduğunu dile getirdi. Kasım'da yapılacak olan dünya şampiyonası için hazırlıklara başladığını söyleyen Ergen, "Dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyorum. Güreş her dönem madalya getiren bir branş olmuştur. Ama son dönemdeki atılımlar ve sporcuya yapılan yatırımlarla madalya sayısında artış oldu. Sürecin devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret
Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret
Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret
Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret
Avrupa üçüncüsü Ergen'den Başkan Aktaş'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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