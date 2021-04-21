Avrupa Süper Ligi tartışmaları: Kıta futbolunu sarsan 72 saatte neler oldu?

Tam da bu sezonun yaşatabileceği sürpriz kalmadı diye düşünürken, futbolu bölen ve taraftarları birleştiren olağan dışı bir plan açıklandı.

Tam da bu sezonun yaşatabileceği sürpriz kalmadı diye düşünürken, futbolu bölen ve taraftarları birleştiren olağan dışı bir plan açıklandı.

Büyük iddialarla duyurulan Avrupa Süper Ligi, yalnızca iki gün içinde çökme noktasına geldi.

Projenin duyurulduğu andan sonra an an yaşananları inceledik.

Pazar TSİ 15.00: İlk haberler

Her şey Pazar günü öğleden sonra, Arsenalli futbolcular Fulham'a karşı ısınırken başladı.

The Times gazetesi UEFA'nın tepkisine rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya'dan 12 kulübün Avrupa Süper Ligi adlı bir oluşum üzerinde uzlaştığını yazdı.

Onar takımdan oluşan iki grup ve ardından oynanacak play-offlar gibi detayların ortaya çıkmasıyla birlikte, bu proje için ne kadar ciddi bir planlama yapıldığı anlaşılmaya başlandı.

En çok tepki çeken şey ise "pis 12'li" lakabı takılan bu 12 kulüp ve onlara katılacak 3 yeni kurucunun bu ligden asla düşmeyecek olmasıydı. 20 takımlık turnuvaya bu 15 kurucunun dışında bütün Avrupa'dan yalnızca 5 takım katılabilecekti.

Pazar 18.00: Açgözlülük eleştirileri

Premier Lig hızla davranarak projeyi kınayan ilk açıklamayı yaptı. Diğer ülkelerin ligleri ve federasyonlarından da art arda benzer açıklamalar geldi.

UEFA 18.30'da "bu küçümseyici projeyi" durdurmak için tüm yollara başvuracaklarını duyurdu.

Kısa süre içinde siyasetçiler de sahneye çıktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, projeye karşı çıkan kurumların arkasında olduklarını açıkladı.

Spor yorumcusu, eski Manchester United ve İngiltere savunmacısı Gary Neville "Bu tam bir aç gözlülük" dedi ve ekledi:

"Bu ülkede 100 yıldır bu kulüpler için yaşayan taraftarlar var.

"Tüm puanlarını silin. Ligin dibine demir atsınlar. Paralarına da el koyun. Cidden. Bunların damgalanması gerek."

Pazartesi 01.00: Süper Lig mümkün olan en kısa sürede başlayacak

Avrupa Süper Ligi'nin arkasındaki AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham ortak bir açıklama ile Avrupa Süper Ligi'ni en kısa sürede başlatmayı umduklarını, FIFA ve UEFA ile ortaklık içinde çalışmak istediklerini duyurdu.

FIFA ise gece yarısı bir açıklama yaparak bu girişimi kınadı.

Pazartesi 09.30: İşler resmiyete döküldü

Avrupa yeni bir güne gözlerini açarken FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu projeye karşı yasal süreç başlatacaklarını ve Süper Lig'in hayata geçmesini engelleyecek mahkeme kararları için çalışacaklarını açıkladı.

Bir saat sonra 12 kulüp Avrupa Kulüpler Birliği'nden ayrıldıklarını duyurdu.

Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward ile Manchester City CEO'su Ferran Soriano UEFA'daki görevlerinden istifa etti.

Kısa bir süre sonra İspanyol futbol ligi La Liga bu adımı kınadı.

Pazartesi 13.40: 'Halkın yarattıklarını zenginler çalıyor'

Futbolcular da konu hakkında görüşlerini açıklamaya başladı.

İlk konuşanlardan biri olan Paris St-Germain'li Ander Herrera "Bu konu hakkında sessiz kalamam" dedi ve ekledi:

"Daha iyi bir Şampiyonlar Ligi'nin mümkün olduğuna inanıyorum. Fakat bu halkın yarattığını zenginlerin çalmasıyla olacak bir iş değil."

Saatler 14.00'ü gösterdiğinde UEFA Başkanı Ceferin, sözlerini sakınmadı, Süper Lig'in "utanç verici ve bencilce" bir plan olduğunu söyledi, "Futbolseverlerin yüzlerine tükürdüler" dedi ve ekledi:

"Bu bizim için yeni bir şey. Koynumuzda yılan beslediğimizi göremeyecek kadar naif olabiliriz. Ama artık bunu gördük. Çok yakında yasal adımlar atacağız."

UEFA aynı saatlerde 2024/25 sezonundan itibaren hayata geçecek yeni Şampiyonlar Ligi formatını tanıttı.

Pazartesi 19.00: Liverpool'a taraftar protestosu

Leeds deplasmanına giden Liverpool, stadyumun dışında Leeds United taraftarlarının protestosuyla karşılandı.

Başka takım taraftarlarının da katıldığı protestoda bir Liverpool tişörtü yakıldı, Süper Lig karşıtı bir mesaj taşıyan bir uçak stadın üzerinde uçuruldu.

Leeds oyuncuları sahaya üzerinde Şampiyonlar Ligi logosu olan ve "Futbol taraftarlar içindir" yazan bir tişört ile çıktı.

Leeds yönetimi, protestoya katılmak isterlerse giymeleri için Liverpool soyunma odasına da aynı tişörtlerden bıraktı.

Bu durum Liverpool menajeri Jürgen Klopp'u kızdırdı.

Klopp maçın ardından "Biz bu sürece dahil olmadık" dedi ve ekledi:

"Biz takımız ve formayı gururla giyeriz. Futbol kulüplerinin sahipleri birileriyle birlikte bir karar almış ve neden aldıklarını da tam olarak anlamadık."

Salı 01.00: David Beckham'dan açıklama

Salı gününün ilk saatlerinde eski İngiltere kaptanı ve ABD'de bir futbol takımı sahibi olan David Beckham, Instagram üzerinden "Futbol taraftarlar olmadan bir hiçtir" mesajı paylaştı, oyunun herkese açık ve turnuvaların da liyakate dayalı olması gerektiğini söyledi.

Salı sabahı ise Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi Başkanı Florentino Perez'in bir İspanyol kanalına verdiği söyleşi Avrupa'nın gündemine oturdu.

Perez Süper Lig'i "Bu kritik anda futbolu kurtarmak için kurduklarını" söyledi ve gençlerin futbola ilgisini kaybetmeye başladığını savundu.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Real Madrid'in turnuvadan men edilemeyeceğini, haklarının yasayla korunduğunu da söyledi.

Salı 11.30: FIFA'dan "ya içindesindir, ya dışında" açıklaması

FIFA Başkanı Infantino bu girişimi "güçlü bir şekilde kınadıklarını" açıkladı. Infantino kulüplerin uluslararası sistemin "kısmen içinde, kısmen dışında olamayacağını" söyledi ve bu yolda ilerlemek isteyen 12 takıma "sonuçlarına katlanırsınız" dedi.

Saat 14.00'te federasyon, lig ve taraftar temsilcileriyle bir araya gelen Boris Johnson, bu turnuvayı engellemek için tereddütsüz bir destek vereceklerini söyledi.

Premier Lig'de Süper Lig'e katılmayacak 14 takım bir araya gelerek söz konusu planlara hep birlikte karşı çıkacaklarını açıkladı.

Premier Lig yönetimi de Süper Lig'in hayata geçmemesi için mümkün olan her seçeneği değerlendirdiklerini duyurdu.

Saat 17.00'de Bayern Münih Avrupa Süper Ligi'ni beğenmediklerini ve hayata geçmesini de istemediklerini söyledi.

Salı 21.00: İlk fireler

Chelsea futbolcuları Brighton'a karşı ısınırken Stamford Bridge stadyumu önünde toplanan taraftarlar Chelsea'yi protesto etti.

O saatlerde BBC Manchester City'nin Süper Lig'den çekileceğini öğrendi. Chelsea de aynısını yapmayı planlıyordu.

Saat 22.00 civarında Manchester United yöneticilerinden Ed Woodward 2021 sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı, Liverpool kaptanı Jordan Henderson ise "kolektif pozisyonlarının" bu turnuvaya karşı olduğunu söyledi.

Baskının artmasıyla çatlaklar kendini belli etmeye başladı ve sonunda barajın duvarları yıkıldı.

Gece 00.45 itibarıyla altı Premier Lig ekibi de plandan vaz geçtiklerini açıkladı.

Çarşamba 08.45: Yolun sonu mu?

UEFA Başkanı Ceferin altı İngiliz kulübünün plandan vazgeçmesinin ardından "Bundan sonra önemli olan tekrardan birliği sağlayıp hep beraber ilerlemek" dedi.

Liverpool'un sahibi John W Henry takımın taraftarlarından özür dilediği bir video yayınladı, onları yüz üstü bıraktığını söyledi.

Saat 12.00 civarında Süper Lig ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli bu projenin sürdürülmesinin zor olduğunu söyledi. Bu açıklamadan kısa süre sonra Juventus, Inter Milan ve Atletico Madrid turnuvadan çekildiklerini açıkladı.

AC Milan da içinde açıkça çekildiklerini belirtmedikleri fakat futbolseverlerden gelen tepkileri dinlemeleri gerektiğini söyledikleri bir açıklama paylaştı.