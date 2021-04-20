Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
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Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi

Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
BBC - Haberler | Spor

6'sı İngiliz Premier Ligi'nden olmak üzere 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kurduklarını açıklamasının ardından İngiltere hükümeti, bu girişimi durdurmak için "ne gerekiyorsa yapılacağını" açıkladı.

6'sı İngiliz Premier Ligi'nden olmak üzere 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kurduklarını açıklamasının ardından İngiltere hükümeti, bu girişimi durdurmak için "ne gerekiyorsa yapılacağını" belirtti.

Başbakan Boris Johnson, ilgili bakanların, ligin açıklandığı şekilde başlamaması için gerekli adımları atacağını söyledi.

Cambridge Dükü ve İngiltere Futbol Birliği Başkanı Prens William da 'sevdikleri futbola zarar verme riski taşıyan bu girişime dair taraftarların kaygılarını paylaştığını' ifade etti.

Prens William Twitter'dan paylaştığı mesajında "Şimdi, her zamankinden de fazla, -en tepeden tabana kadar- tüm futbol topluluğunu, rekabetin değerlerini ve hakkaniyetini korumamız gerekiyor" yazdı.

Kurucu 12 takım İngiltere Premier Ligi'nden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İspanya La Liga'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid; İtalya Seria A'dan AC Milan, İnter Milan ve Juventus.

İngiliz yayın kuruluşu Sky Sports da "Avrupa Süper Ligi ile ilgili herhangi bir görüşmeye dahil olmadık" açıklamasını yaptı. Şirket, İngiltere ve Avrupa'daki "uzun süreli futbol ortaklarına" desteklerinin sürdüğünü de ekledi.





İngiltere Kültür Bakanı Oliver Dowden da, Avam Kamarası'nda milletvekillerine yaptığı konuşmada, Süper Lig'in kurucuları arasında bulunan 6 büyük İngiliz kulübün "oyunun ruhuna ihanet ettiği" yorumunda bulundu.

Dowden kulüp başkanlarının "bu kulüplerin geçici koruyucuları" olduklarını hatırlamaları gerektiğini belirtti.

Süper Lig'e karşı çıkan UEFA ve Futbol Birliği ile konuştuğunu belirten Dowden, "Onlar harekete geçemezse, biz geçeriz. Bunu engellemek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Bunun için gerekli yasal değişiklikleri de yapabileceklerini ifade eden Kültür Bakanı "Bu kulüplere yapılan tüm hükümet desteğini de gözden geçireceğiz. Ulusal oyunumuzu korumak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu.





Başbakan Johnson da daha erken saatlerde yaptığı açıklamada "Bu planın önerildiği şekilde hayata geçmemesi için yapılması gerekenleri görüşeceğiz" demişti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kulüplere yönelik olarak Almanya'da olduğu gibi "taraftar sahipliği" sisteminin değerlendirilmesi ve koronavirüs salgını nedeniyle verilen desteği geri çekilmesi ihtimalleri de masada.





İngiltere'de YouGov'un yaptığı ve 1730 taraftarın katıldığı ankete göre, görüş bildiren taraftarların yüzde 68'i Süper Lig'e sert şekilde karşı çıkarken, yüzde 14'ü Süper Lig kurulmasını destekliyor.

Perez ilk kez konuştu: Bu adımı atmak zorundaydık

Avrupa Süper Ligi'nin başkanı olduğu açıklanan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, İspanyol televizyonlarına yaptığı açıklamada "Bu adımı, içinde bulunduğumuz kritik dönemde, futbolu kurtarmak için atıyoruz" dedi.





Perez ayrıca bu kararı alma nedenlerinden birinin de "gençlerin artık futbolla ilgilenmemesi" olduğunu belirtti.

Pazar gecesi Avrupa Süper Ligi'nin kurulduğuna dair yazılı açıklamanın ardından ilk kez konuşan Perez "İzleyici sayıları düşüyor, haklarımız azalıyor ve bir şeyler yapmak zorundaydık" dedi.

Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
Avrupa Süper Ligi: İngiltere hükümeti 'durdurmak için 'ne gerekiyorsa yapacağız' dedi
BBC
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