Avrupa Süper Ligi başlamadan dağılıyor
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Avrupa Süper Ligi başlamadan dağılıyor

Avrupa Süper Ligi başlamadan dağılıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

12 takımın ortak bildirisi ile kurulan Avrupa Süper Ligi, başlamadan dağılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

12 takımın ortak bildirisi ile kurulan Avrupa Süper Ligi, başlamadan dağılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi.

SERVET YARDIMCI 3 KULÜBÜN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyeleri Manchester City, Chelsea ve Atletico Madrid'in organizasyondan çekildiğini ifade etti.UEFA Yönetim Kurulu üyeliğine bugün tekrar seçilen Servet Yardımcı, TRTSpor'da açıklamalarda bulundu. Yardımcı, 12 kurucu üyeden 3'ü olan Manchester City, Chelsea ve Atletico Madrid'in organizasyondan çekildiğini kaydetti.MANCHESTER CITY'DEN RESMİ AÇIKLAMA: GEREKLİ İŞLEMLER BAŞLATILDIİngiltere Premier Lig ekiplerinden ve Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyelerinden Manchester City de, internet sitesinden yaptığı açıklama ile organizasyondan çekilmek için resmi işlemlerin başlatıldığını bildirdi.LIVERPOOL FORMASI GİYEN OYUNCULARDAN ORTAK BİLDİRİ

Bir diğer İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen oyuncular da Avrupa Süper Ligi'ne karşı ortak bir bildiri yayımladı. Futbolcular, Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerini ve bunun gerçekleşmemesini umduklarını vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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