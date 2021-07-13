Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar - Haberler | Güncel

DOĞU Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşası sürüyor.

DOĞU Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nin inşası sürüyor. Yüzde 89'u tamamlanan tünel, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak.

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde yapılan ve dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından 17 Mart 2017'de temeli atılan Zigana Tüneli'nde delme çalışmaları, çift yönlü sürdürülüyor. Projeyle Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa ediliyor. Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden 1015 metre kotundan girilip, 1264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılacak. Yüzde 0,85 eğimle de inilerek, Köstere Vadisi'nden 1212 metre kotundan çıkacak tünelle Zigana Dağı geçilecek. Yüzde 89'u tamamlanan Zigana Tüneli, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunacak.

MESAFE KISALACAKMevcut Zigana Tüneli, yaklaşık 1800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre daha düşük kottan girilerek, Zigana Dağı geçilmiş olacak. Tünel, Gümüşhane ile Trabzon arasındaki ulaşımı 40 dakika kısaltacak. Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Zigana, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak. Dünyanın en büyük kara yolu tüneli ise 18,2 kilometre uzunluğuyla Çin'de bulunan 'Zhongnanshar' adlı çift tüplü tünel olduğu belirtildi. 

Karayolları Trabzon 10'uncu Bölge Müdür Yardımcısı Serdar Ateş, Zigana Tüneli'nde bu yılın sonunda ışık görüleceğini belirterek projede kazının yüzde 89'unun tamamlandığını söyledi.


Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Uçar

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Afgan göçü' iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan "Afgan göçü" iddialarına detaylı yanıt: Sınır güvenliği olmadığı şeklinde algı yaratmaya çalışılıyor
Görüşmede, Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından...
Görüşmede, Hertzog'u göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarı bakımından...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Ebru Gündeş İlyas Tetik Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa'nın en uzunu olacak Zigana Tüneli'nin yüzde 89'u tamamlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 09:57:13. #1.16#

title