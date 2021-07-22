Avrupa Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını koruyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avrupa Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını koruyacak

Avrupa Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını koruyacak
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarının korunacağını bildirdi.

ECB'den yapılan açıklamada, bankanın yönetim konseyinin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alındığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Yönetim konseyinin salgın nedeniyle tahvil alımlarının (PEEP) yılın ilk aylarına göre çok daha yüksek bir hızda gerçekleştirilmesini beklemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, 2022 yılının mart ayına kadar 1,85 trilyon avroluk tahvilin satın alınmasının taahhüt edildiği belirtildi.

Açıklamada, bankanın yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine ulaşana kadar mevcut faiz oranlarını koruyacağı, enflasyon hedeflerine ulaşmak için tüm araçlarda değişiklik yapmaya hazır olduğu kaydedildi.

Basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, "Avro bölgesindeki toparlanma devam ediyor. Fakat salgının gölgesi hala üzerimizde. Enflasyonda bir artış var. Fakat bunun büyük oranda geçici olması bekleniyor. Orta vadede enflasyon görünümü düşük kalmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu:

Gerekli tüm para politikası araçlarında düzeltme yapmaya hazır olduklarını belirten Lagarde, ekonominin ikinci çeyrekte toparlandığını, salgın kısıtlamalarının kalkmasıyla beraber yılın kalanında toparlanmanın sürmesinin beklendiğini bildirdi.

İmalat sektörünün ilerleyen dönemde güçlü bir performans göstermesini beklediklerini ifade eden Lagarde, yeni tip koronavirüs salgınında artan Delta varyantı vakalarının hizmet sektörü toparlanmasında baskı yaratabileceğini belirtti.

Lagarde, "Ekonominin gelecek yılın ilk çeyreğinde salgın öncesi seviyelere dönmesini bekliyoruz. Bunun için önümüzde hala uzun bir yol var. Ekonominin toparlanması ve parasal desteklerimizle beraber enflasyonun orta vadede yükselmesini fakat hedeflerimizin altında kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Mustafa Demir Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Kadir Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Arda Turan Aytaç Kara Ahmet Nur Çebi Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avrupa Merkez Bankası yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşana kadar faiz oranlarını koruyacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 16:51:15. #1.14#

title