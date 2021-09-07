Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ın AİHM kararlarını uygulamamasını değerlendirecek
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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ın AİHM kararlarını uygulamamasını değerlendirecek

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Yunanistan'ın AİHM kararlarını uygulamamasını değerlendirecek
Anadolu Ajansı / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Batı Trakya Türk azınlık dernekleriyle ilgili kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmamasına ilişkin sorunu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bir kez daha ele alacağı bildirildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Batı Trakya Türk azınlık dernekleriyle ilgili kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmamasına ilişkin sorunu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bir kez daha ele alacağı bildirildi.

İskeçe Türk Birliğinin (İTB) Twitter'dan yaptığı paylaşımda, AİHM kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmamasının ele alınacağı Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi öncesinde, İTB temsilcilerinin konuya ilişkin olarak Strazburg'da temaslarda bulunacakları kaydedildi.

"Tek talebimiz AİHM kararları uygulansın, Türk azınlık dernekleri tanınsın." ifadesine yer verilen paylaşımda, Yunanistan Yargıtayının, son olarak 29 Haziran 2021'de açıkladığı kararla İskeçe Türk Birliğinin yasal statüsünün iade talebini bir kez daha reddederek AİHM kararlarını uygulamama politikasını sürdürdüğü anımsatıldı.

Paylaşımda, İTB, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneğine ilişkin AİHM kararlarının 13 yıldır uygulanmadığına işaret edilerek Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, Batı Trakya Türk azınlık dernekleriyle ilgili AİHM kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmamasını 14-16 Eylül'de bir kez daha inceleyeceği bildirildi.

Yunan yargısı tarafından reddedilmişti

1927'de kurulan İTB, 1928'de kurulan Gümülcine Gençler Birliği (GGB) ve 1936'de kurulan Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği (BTTÖB) adlarında Türk ifadesi geçtiği, Batı Trakya'daki azınlığın Lozan Antlaşması'nda "Türk" değil, "Müslüman" olarak tanımlandığı iddiası ile kapatılmıştı. Yunanistan, Türk ismi taşıyan derneklere resmi statüde faaliyet izni vermemişti. Resmi statüdeki faaliyetlerine izin verilmeyen İTB ile dernek kayıt başvuruları reddedilen Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımış, AİHM ise Yunanistan'ın dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derya Gülnaz Özcan

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