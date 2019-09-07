Avrupa Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası

07.09.2019 18:02

Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Büyük Britanya'ya 94-81 yenildi.

Polonya'nın Walbrzych kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvanın yarı finalinde Türkiye ile Büyük Britanya karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını ay-yıldızlı ekip 45-43 önde tamamlasa da Büyük Britanya karşılaşmayı 94-81 kazanarak finale çıkan taraf oldu.

Yarı finale kalarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı kazanan Türkiye, Almanya ile İspanya arasında oynanacak bir diğer yarı final karşılaşmasının mağlubuyla yarın üçüncülük maçına çıkacak.

Kaynak: AA