Avrupa'da rüya gibi gece! Namağlup Galatasaray, İtalya'dan turla dönüyor
Avrupa Ligi E Grubu son maçında Galatasaray, deplasmanda Lazio'yla 0-0 berabere kaldı. Temsilcimiz bu sonuçla grubunu 12 puanla namağlup lider bitirirken adını son 16 turuna yazdırdı.
Avrupa'da fırtına gibi esen Galatasaray'ın karşısında Lazio da duramadı. Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalyan devine kaleyi göstermeyen Aslan, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı ve namağlup bir üst tura yükseldi.
Karşılaşma boyunca kontrollü bir oyun sergileyen Galatasaray, Lazio'ya kaleyi göstermedi. Karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz 12 puanla grubu lider bitirdi. Henüz Avrupa'da bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar 3 galibiyet ve 3 beraberlikle son 16 turuna namağlup apoletiyle yükseldi.
Galatasaray, 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak Avrupa kupaları tarihinde ilk bir gruptan namağlup üst tura yükselme başarısı gösterdi
Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi 25 Şubat 2022'de çekilecek olan kura ile belli olacak. Son 16 turundaki karşılaşmalar, 10 Mart ve 17 Mart tarihlerinde oynanacak.
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