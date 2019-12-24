Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,14 artışla 418,86 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 7.632,24 puana ulaştı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yerinde seyrederek 6.029,55 puanda kaldı.
Almanya ve İtalya piyasalarında Noel tatilinin başlaması nedeniyle işlem gerçekleştirilmedi.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 1,1085 seviyesinde bulunuyor.