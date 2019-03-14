Avrupa Borsaları Yükselişle Kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 artışla 378,52 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artarak 7.185,43 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,13 değer kazanarak 11.587,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 yükselerek 5.349,78 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,62 kazançla 20.877,43 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.16 itibarıyla yüzde 0,24'lük düşüşle 1,1298 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA