Avrupa borsaları günü İtalya hariç düşüşle tamamladı

Geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,46 azalarak 435,24 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.161,68 puana, Almanya'da Dax endeksi yüzde 0,13 düşerek 15.215 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla günü 6.889,12 puandan kapattı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise günü yüzde 0,11 artışla 24.457,18 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi (TSİ) 19.28 itibarıyla yüzde 0,13 artışla 1,191 seviyelerinden işlem görüyor.

Şirket haberlerinde ise Fransa'nın atık ve su yönetimi şirketi Veolia Environnement SA, Fransız rakibi Suez'in yüzde 70 hissesini 12,8 milyar avroya satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu. Haberin ardından Suez hisseleri yaklaşık yüzde 8 ve Veolia hisseleri yüzde 10 değer kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş