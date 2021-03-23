Avrupa borsaları düşüşle açıldı
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Avrupa borsaları düşüşle açıldı

23.03.2021 11:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:39
Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününe satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,34 azalışla 422,74 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,33 gerileyerek 14.605 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 azalışla 6.687 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 düşüşle 5.935 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,26 değer kaybıyla 8.325 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,39 azalarak 24.159 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,32 azalışla 1,1895 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, özellikle Avrupa'da mutasyon riski ve artan vaka sayılarına paralel alınan tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 28 Mart'ta kadar geçerli olan tedbirler sertleştirilerek 18 Nisan'da kadar uzatıldı. Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), dünkü açıklamasında salgının yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan sıkı kısıtlamalar sonucu ülke ekonomisinin ilk çeyrekte keskin şekilde daralabileceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün ve yarın Temsilciler Meclisi ile Senato'da yapacağı sunumların, gündemin odağında bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise ABD'de açıklanacak yeni konut satışları ile Richmond Fed imalat sanayi endeksinin öne çıktığını söyledi.

Bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de ocak işsizlik oranı yüzde 5,0 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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