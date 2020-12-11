Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi

Brüksel'deki Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulanmasını isteyen Yunanistan ve Fransa istediğini alamazken, zirvenin sonuç bildirisinde yaptırım kararı yer almadı. AB'nin Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesinde stratejik çıkar olduğu vurgulanırken bu gelişme Yunan basınında öfkeyle karşılandı.

AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmazken, bu durum, Ankara aleyhine bir kararın çıkması için Avrupa Birliği'ni sürekli kışkırtmaya çalışan Yunanistan, Fransa, Avusturya ve Güney Kıbrıs'ın işine gelmedi. Başta Yunanistan ve Fransa olmak üzere bazı ülkelerin daha geniş kapsamlı ekonomik yaptırım uygulanması çabaları karşılık bulmadı. Bu durum ise Yunan basınında öfkeyle karşılandı.

İŞTE YUNAN BASININDAN YANSIYANLAR

AFP haber ajansı, konuyla ilgili haberinde, zirveden çıkan kararın Yunanistan'da "hayal kırıklığı yaratacağı" yorumunu yaptı. Yunan medyasından Kathimerini gazetesi, Brüksel'den çıkan kararı "Türkiye için yumuşak hat galip geldi" başlığıyla duyurdu. Haberde "Türkiye aleyhine üçüncü bir yaptırım taslağı Perşembe gecesi geç saatlerde yapılan zirvede masaya yatırıldı" ifadesi kullanıldı.

"ATİNA İSTEDİĞİ SOMUT CEVAPTAN ÇOK UZAK"

Politico'nun ve konuya aşina olan diplomatlara dayandırılan haberde ayrıca, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, "Avrupa Birliği'nin "eğer" ve "ama"larla saplanmış olması çelişkilidir" ifadesine yer verildi. Haberde zirvenin "umut verici" görünmediği ve "oybirliği olmadığı" ifadeleri de yer aldı. Kararların "Atina'nın istediği somut cevaptan çok uzak olduğu" vurgulandı.

İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULACAK

Dün, Avrupa'nın yaptırım uygulamak için gönülsüz olduğunu vurgulayan Yunan Ta Nea gazetesi ise Türkiye'ye yaptırım çıkmadığını yazdı. 27 AB üyesi ülkenin liderlerinin toplandığını ve sabahın ilk ışıklarına doğru kararın alındığını söyleyen haberinde Ta Nea gazetesi, AB ile Türkiye arasındaki iletişim kanallarının açık tutulacağını yazdı.

İngilizce yayın yapan Greek City Times haber sitesi, sonuç bildirgesinde yaptırımlar konusundaki dilin birkaç değişiklik dışında aynı kaldığına vurgu yapıldı.

STRATEJİK ÇIKARLAR TEYİT EDİLDİ

Yunan medyasından To Vima gazetesi ise, "Hükümet kaynakları "güçlü uyarı"dan bahsediyor ancak Avrupa Birliği Zirvesi'nden Türkiye'ye hafif yaptırımlar çıkıyor" denildi. "Türkiye için stratejik ilgi" ifadelerini kullanan To Vima'nın haberinde ayrıca, "Avrupa Konseyi'nin, AB'nin Türkiye ile işbirliğini ve karşılıklı yarar sağlayan ilişkiyi geliştirmedeki stratejik çıkarını yeniden teyit ettiğini" yazdı.

"MİÇOTAKİS'İN İSTEĞİNİN AKSİNE, YAPTIRIMLAR ZİRVE'NİN GÜNDEMİNDE YOKTU"

Yunanistan'ın I Avgi gazetesi de, Türkiye'ye yaptırım kararı gelmediğini "Yine yumuşak kararlar" manşetiyle duyurdu ve Miçotakis'in AB'nin "ama" ve "eğer"lere saplandığı ifadesini yineledi. Haberde, "Başbakan Miçotakis'in istediğinin aksine, Türkiye'ye yönelik sert yaptırımlar Zirve'nin masasında yoktu" ifadeleri kullanıldı. Zirve'den daha önce de Atina ve Güney Kıbrıs'ın istediği sonuçlar çıkmadığı hatırlatıldı.