Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı
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Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı

Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. ile birlikte 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ORAN Kalkınma Ajansı, Velo Erciyes ve Erciyes A.Ş. ile birlikte 18 ülkeden 250 bisiklet yarışçısının katıldığı 2021 yılı Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları'na ev sahipliği yaptı. Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birçok bölgeyi tanıma fırsatı yakalayan sporcular, Kayseri'den övgülerle bahsederek ayrıldılar.

Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş., Spor A.Ş., Erciyes A.Ş., Velo Erciyes, ORAN Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği ve Temmuz ayı boyunca 8 aşamada gerçekleşen Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları tamamlandı. Yarışlara, aralarında Türkiye'den bisikletçilerin de yer alacağı Amerika, Rusya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Belarus, Panama, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Malezya, Fas, Kuveyt, İran, Irak, Güney Afrika gibi toplam 18 ülkeden 250 sporcu katıldı. Velo Erciyes 2021 yılı UCI Uluslararası Erciyes Yol Bisikleti Yarışları kapsamında sporcular toplam bin 174,9 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. 18 ülkeden gelen erkek ve kadınlardan oluşan 250 sporcu, bisiklet yarışının yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle Kayseri'yi tanıma fırsatı yakaladılar. Sporcular, Ağırnas'tan Develi'ye, Tomarza'dan Yahyalı'ya ve Yeşilhisar'dan Erciyes'e kadar birbirinden güzel ve tarihi doğal güzellikleri bağrında barındıran birçok bölgede yaptıkları bisiklet yarışları ile kenti yakından tanıdılar.

Pedal çevirdikleri tarihi mekanların muhteşem manzaralarıyla büyülenen sporcular, yarışlar sonunda hem Kayseri'den hem yollardan hem de sunulan imkanlardan övgüyle bahsederek Kayseri'den ayrıldılar. - KAYSERİ

Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı
Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı
Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı
Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı
Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı
Avrupa, Amerika ve Afrikalı 250 sporcu Kayseri'yi dünyaya tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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