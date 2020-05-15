Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları

NUR Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları
15.05.2020 19:26 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:26

NUR Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Gürcistan, Moldova ve Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 958 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 27 bin 730'a çıktı.

Ölü sayısı 5 artarak 156'ya, iyileşenlerin sayısı da 639 artarak 8 bin 807'ye çıktı.

Ülkede toplam 321 bin 705 test yapıldı.

Kazakistan'da 81 kişi daha iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 81 Kovid-19 hastasının iyileşmesiyle taburcu olanların sayısı 2 bin 639 oldu.

1173 vakanın görüldüğü başkent Nur Sultan'da 588 kişi taburcu edildi.

Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova, şehirde vakaların yüzde 4'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.

Başkentte bugüne kadar 69 bin PCR testi ve 29 binden fazla hızlı testin yapıldığını ifade eden Kisikova, yeni tedavi yöntemine göre hastalık belirtileri bulunmayanların 3 gün enfeksiyon hastanesine kaldırılacağını ve patolojik değişiklikler görülmediği sürece ev karantinasına alınacağını belirtti.

Kisikova, şehirde nisan ayının son 10 gününde yüzde 5,3 olan vaka sayısında artış oranının mayısın son 14 gününde yüzde 4'e gerilediğini bildirdi.

Ülkede bugüne kadar 5 bin 689 vaka tespit edildi, 34 kişi hayatını kaybetti.

Azerbaycan'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı

Azerbaycan'da Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan bazı kısıtlamalar kaldırıldı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Bakü, Sumgayıt, Gence ve Lenkeran şehirleri ile Abşeron ilinde geçerli olan sokağa çıkışlarda kısa mesajla izin alma uygulaması 18 Mayıs itibarıyla kaldırılacak.

Aynı tarihten itibaren kafe, restoran ve çay bahçeleri faaliyete başlayacak, parklar açılacak. Ancak kafe ve restoranlarda nargile yasağı devam edecek.

Ülke genelinde 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı kalkacak, müze ve sergi salonları açılacak.

Ülkeye giriş ve çıkış yasağının devam edeceği ülkede düğün ve taziye törenleri yasağı sürecek.

Karantina süresince spor etkinlikleri dahil tüm kitlesel etkinliklere getirilen yasak devam edecek, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları ile çocuk eğlence merkezleri çalışmayacak, eğitime verilen ara devam edecek.

Öte yandan ülkede 101 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 2 bin 980'e ulaştı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 53 artarak 1886'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 artarak 36'ya çıktı.

Bugüne kadar 220 bin 363 test yapılan ülkede 1058 hastanın tedavisi sürüyor.

Özbekistan'da 30 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 30 artarak 2 bin 682'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 22 artışla 2 bin 158'e ulaştığı, 513 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kovid-19'dan 11 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede şimdiye kadar 460 bin test yapılırken, 38 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Tacikistan'da vaka sayısı 1118 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, vaka sayısının 211 artarak 1118'e, ölenlerin sayısının 4 artarak 33'e ulaştığını bildirdi.

4 bin 297 kişinin gözetim altında olduğu ülkede 1085 kişinin tedavisi sürüyor.

Gürcistan'da OHAL uzatılmayacak

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, 22 Mayıs'a kadar sürecek olağanüstü hal (OHAL) rejimini uzatmayacaklarını bildirdi.

Son günlerde vaka sayısının arttığı başkent Tiflis yakınlarındaki Bolnisi Belediyesine bağlı Geta köyü karantinaya alındı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 16 artarak 671'e, iyileşenlerin sayısının 393'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

Moldova?'da 192 yeni vaka

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı,192 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 745'e, iyileşenlerin sayısının 52 artışla 2 bin 280'e yükseldiğini açıkladı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 8 artarak 202'ye çıktığı ülkede 39 bin 61 kişinin gözetimde tutulduğu bildirildi.

Rusya'da futbol maçları haziranda başlayacak

Rusya Futbol Federasyonu, salgın nedeniyle 17 Mart'ta durdurulan Premier Ligi futbol maçlarının 21 Haziran'dan itibaren düzenlenmesi kararı aldı.

Kovid-19 Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, vaka sayısını 262 bin 843, ölü sayısını 2 bin 418 ve iyileşen sayısını 58 bin 226 olarak açıkladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Son Dakika: PKK'nın Vefa Sosyal Destek ekibine saldırmasıyla ilgili 38 kişi gözaltına alındı
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
FIFA Al-Ittihad'ın, Slaven Bilic'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
Ercüment Ovalı'dan korona tedavisi için umutlandıran haber: 7 hastanın 6'sında enfeksiyon şüphesi azaldı
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Bursalı esnaf, engellilere ait yolun kapatılmasını 400 bin TL'lik aracını zincirleyerek protesto etti
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Depoda kumar oynarken basılan 15 kişiye 63 bin TL para cezası uygulandı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Kalp masajıyla hayata döndürülen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Zonguldak'ın Gümeli beldesinde ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu: Fenerbahçe'nin teklifiyle ilgilenmiyorum
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Koronavirüs uyarılarını dinlemeyen vatandaşlar, iftar sonrası Bakırköy Sahili'ne akın etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Hülya Koçyiğit Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:15:35. #1.15#
title