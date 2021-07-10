Son dakika haberleri! AVCILAR'DA SANAL TOMBALA OPERASYONU
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Son dakika haberleri! AVCILAR'DA SANAL TOMBALA OPERASYONU

Son dakika haberleri! AVCILAR'DA SANAL TOMBALA OPERASYONU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: AVCILAR'da bir internet kafede sanal tombala oynayan 6 kişi yakalandı.

AVCILAR'da bir internet kafede sanal tombala oynayan 6 kişi yakalandı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir iş merkezi içerisinde sanal tombala oynatıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine bu adres izlemeye alındı. Yapılan kontrolde işyerinde bulunan bilgisayarlar üzerinden 'Sanal Tombala' olarak bilinen kumar oynatıldığı görüldü. İşyerinde 19 bilgisayar kasası, 20 monitör, 2 dizüstü bilgisayara el konuldu. Kumar oynayan 6 kişi hakkında 5 bin 326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarında idari işlem yapılırken işyeri sorumlusu Ş.K. hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem uygulandı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen işyeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Son dakika haberleri! AVCILAR'DA SANAL TOMBALA OPERASYONU
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA SANAL TOMBALA OPERASYONU
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA SANAL TOMBALA OPERASYONU
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA SANAL TOMBALA OPERASYONU
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA SANAL TOMBALA OPERASYONU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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