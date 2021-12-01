AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nurettin Yıldız çiftinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

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